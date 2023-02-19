١٥ ميدالية متنوعة حصيلة منتخب مصر للتايكوندو ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - انتهت اليوم منافسات اليوم الأخير من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 والتي أقيمت بنادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشارك.

وحقق أبطال منتخب مصر للتايكوندو ١٥ ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبعة برونزيات على مدار يومي البطولة.

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وجاءت الميداليات الذهبية خلال البطولة عن طريق آيه شحاتة في وزن 67 كجم وسيف عيسى في وزن 80 كجم ومعتز بالله عاصم بوزن 54 كجم.

أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من جنى خطاب وزن 49 كجم ونادين عمرو وزن 57 كجم وأشرقت نبيل وزن 62 كجم وميسون إيهاب وزن 73 كجم وعبدالرحمن درويش وزن +87 كجم.

وعلى صعيد البرونزيات فجاءت عن طريق كل من عبدالله عصام وزن +87 كجم وتقى شعبان وزن +73 كجم ورامي عيسى وزن 74 كجم وأحمد الراوي وزن 87 كجم وشهد سامي وزن 49 كجم ومرام عزت وزن 53 كجم وروان رفاعي وزن 62 كجم.

يذكر أن منتخب مصر للرجال قد حصل على المركز الأول بالبطولة بأوزان الرجال، فيما حصل منتخب السيدات على المركز الثاني بأوزان السيدات.

وقام بتسليم الميداليات السيد/ايدي ايساكا رئيس الاتحاد الإفريقي للتايكوندو والسيد

/إدريس الهلالي رئيس الاتحاد العربي للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد الإفريقي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والمشرف الفني على البطولات والمستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو ونائب رئيس الاتحاد العربي والسيد بالا دايى أمين عام الاتحاد الافريقى للتايكوندو وعمرو سليم نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للتايكوندو وديفيد كوك رئيس اتحاد جنوب إفريقيا وداويت اسواف رئيس الاتحاد الاثيوبي ويزيد بن علاوة رئيس الاتحاد الجزائري وشداد العمري رئيس الاتحاد السعودي وعلي صابر رئيس الاتحاد الليبي.

وكانت قد أقيمت أول أمس الخميس، منافسات بطولة مصر الدولية للباراتايكوندو بمختلف الموازين داخل صالة نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد انتهاء منافسات بطولة مصر الدولية للتايكوندو التي أقيمت خلال الفترة ما بين 11 وحتى 15 فبراير الجاري بمشاركة 35 دولة بعدد 865 مشارك.

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