إيفرتون يبتعد عن مراكز الهبوط مؤقتًا بالبريميرليج

ياسر رشاد - القاهرة - يعاني نادي إيفرتون الانجليزي، في الموسم الحالي من شبح الهبوط والابتعاد عن مسابقة البريميرليج، لتراجع نتائجه بشكل كبير، لكن يبدو أن استعاد توازنه في الأسابيع الأخيرة الماضية.

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إيفرتون صاحب التاريخ العريق في البريميرليج يلازم مراكز الهبوط في الموسم الحالي، ما أثار القلق لدى جماهيره وعشاقه خشية الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى " التشامبيون شيب "، إذ أنه ثاني أكثر الفرق تعرضًا للخسارة بالموسم الحالي بواقع اثنتا عشرة مباراة مقابل ستة تعادلات وخمسة انتصارات.

وسجل إيفرتون انتصاره الخامس في الموسم الحالي، بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري الانجليزي، أمام ليدز يونايتد بهدف نظيف، ليحصد في آخر ثلاث مباريات 6 نقاط أمام أرسنال

وليدز وخسارة في ديربي الميرسيسايد أمام ليفربول

وصعد إيفرتون بفضل فوزه على ليدز إلى المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الانجليزي لامتلاكه 21 نقطة بالتساوي مع بورنموث، بينما يُصارع الهبوط ثلاث أندية هم وست هام يونايتد وليدز وساوثهامبتون.

ويخوض إيفرتون مباراته المقبلة أمام أستون فيلا، يوم السبت الموافق 25 فبراير الجاري، على ملعب جوديسون بارك، ثم يخرج في الأول من مارس لصدام مع أرسنال متصدر ترتيب البريميرليج.

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