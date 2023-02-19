طه إسماعيل ينتقد "كولر" وضم هذا اللاعب.. ويتحفظ على قندوسي

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد الشيخ طه إسماعيل الخبير الكروي العين التي اختارت لاعب الأهلي المنضم لصفوف الفريق الأحمر.

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وقال الشيخ طه إسماعيل في تصريحات لـ "أون تايم سبورتس": مندهش من العين التي اختارت البرازيلي برونو سافيو، هو سيء للغاية بدنيًا ولا يستطيع الحفاظ على الكرة أكبر فترة ممكن والتصرف بها بشكل جيد

وأضاف ،أمر عجيب أن يتعاقد الأهلي مع لاعب برازيلي وهو لا يستطيع تقديم شيء، مشيرا لتعرض الفريق للإرهاق مؤخرًا، وكان يجب أن تُدار مباراة الهلال السوداني وفق الإمكانيات المتاحة".

وأكد: الأهلي يحتاج إلى مهاجم جيد، قوة المهاجم تقاس بمعدل إحرازه للأهداف من كل 5 فرص، لا يوجد مهاجم في الأهلي على قدر الطموح، حيث أن المسؤولين في الأهلي يجتهدون، وعليهم الصبر عند ضم أي صفقة جديدة.

وتساءل عن سر عدم مشاركة كهربا وهل لا يشارك بسبب معاناته من نزلة برد منذ

كأس العالم للأندية.

وخسر الأهلي اليوم السبت أمام الهلال، بهدف نظيف، في منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال :مشكلة كولر المدير الفني للأهلي أنه يتأخر في إجراء التغييرات، هدف الهلال جاء في الدقيقة 54، وأول تغيير أجراه كان في الدقيقة 63، ثم في الدقيقة 75 أجرى 3 تغييرات، كان عليه أن إجراء التغييرات من بداية الشوط الثاني لأن اللاعبين مُجهدون بسبب خوضهم 4 مباريات في 10 أيام.

وأكمل: أحمد قندوسي لاعب الأهلي الجديد لم يظهر اليوم لأنه شارك والفريق مهزوم،و من المفترض أن يتم الدفع به في ظروف جيدة

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