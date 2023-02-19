ريال مدريد يضرب أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ريال مدريد فوزًا مهمًا على أوساسونا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب أل سادار ضمن منافسات الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة خلال مجريات نصف اللقاء الأول وأهدرا العديد من الفرص، وكان للفريق الملكي النصيب الأكبر من الاستحواذ إلا أن الشباك لم تهتز طوال الـ45 دقيقة الأولى.

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وفي الشوط الثاني تمكن الفريق الملكي من الوصول إلى شباك أوساسونا بعدما سجل اللاعب فيديريكو فالفيردي الهدف الأول في الدقيقة 78، ثم تمكن اللاعب ماركو أسينسيو من إدراك الهدف الثاني للميرنجي في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

بدأ ريال مدريد المباراة بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: تيبو كورتوا.

الدفاع: أنطونيو روديجر – إيدير ميليتاو – ديفيد ألابا – ناتشو.

الوسط: فيديريكو فالفيردي – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فينيسيوس جونيور – داني سيبايوس.

الهجوم: رودريجو جوس.

بهذا الانتصار رفع فريق ريال مدريد رصيده إلى النقطة 51 محتلا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما توقف رصيد فريق أوساسونا عند 30 نقطة، يحتل بها المركز العاشرة بالليجا.

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