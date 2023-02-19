إنتر ميلان يهزم أودينيزي ويحافظ على وصافة الدوري الإيطالي

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق إنتر ميلان في تحقيق فوز ثمين ومستحق على حساب أودينيزي بثلاثية لهدف، بالمباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي.

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بادر إنتر ميلان بإلقاء كلمة البداية من ركلة جزاء نفذها روميلو لوكاكو في الدقيقة 20، ثم أدرك أودينيزي التعادل قبل نهاية الشوط الأول عند الدقيقة 43.

واشتد المنافسة بين الفريقين في الشوط الثاني بتبادل الهجمات الخطرة، قبل أن ينجح إنتر ميلان في خطف التقدم مرة أخرى عن طريق هنريك مخيتريان في الدقيقة

73، ثم عزز لاوتارو مارتينيز بهدف ثالث قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للمباراة.

بهذه النتيجة يحافظ إنتر ميلان على المركز الثاني بحدول ترتيب الدوري الايطالي برصيد 47 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن غريمه التقليدي ميلان الذي يأتي ثالثًا بينما ينفرد نابولي بصدارة الكالتشيو برصيد 62 نقطة من 20 انتصار وتعادلين وخسارة واحدة.

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