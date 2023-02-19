ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوز ليفربول على نيوكاسل

ياسر رشاد - القاهرة - استعاد ليفربول نغمة الانتصارات بفوز ثاني على التوالي أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على ملعب "سانت جيمس بارك"، ضمن مباريات الجولة الـ 24 لمنافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وصعد ليفربول إلى المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، فيما تجمد نيوكاسل يونايتد في الترتيب الرابع بجدول الدوري برصيد 41 نقطة.

وفي الجولة ذاتها حقق أرسنال فوزا مثيرا على أستون فيلا في اللحظات الأخيرة بعدما قلب تأخره لفوز برباعية مقابل هدفين في الوقت بدل الضائع، بينما سقط مانشستر سيتي في فخ التعادل مع نوتينجهام فورست لتظل الصدارة مع الجانرز.

1- أرسنال 54 نقطة

2- مانشستر سيتي 52 نقطة

3- مانشستر يونايتد 46 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 41 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 39 نقطة

6- فولهام 38 نقطة

7- برايتون 35 نقطة

8- ليفربول 35 نقطة

9- برينتفورد 35 نقطة

10- تشيلسي 31 نقطة.

11- أستون فيلا 28 نقطة

12- كريستال بالاس 25 نقطة

13- نوتنجهام فورست 25 نقطة

14- ليستر سيتي 24 نقطة

15- وولفرهامبتون 23 نقطة

16- إيفرتون 21 نقطة

17- بورنموث 21 نقطة

18- وست هام يونايتد 20 نقطة

19- ليدز يونايتد 17 نقطة

20- ساوثهامبتون 15 نقطة