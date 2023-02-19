شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب يوضح موقف مهاجم ليفربول قبل مواجهة ريال مدريد.. صدمة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالكشف موقف مهاجم الفريق من المشاركة في مباراة ريال مدريد بدوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وفاز ليفربول من الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وتعرض نونيز للإصابة في الكتف، خلال مشاركته مع الفريق أمام نيوكاسل.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: داروين لديه شيء في كتفه، سنرى، في هذه الحالة لا أعرف لماذا الحكم أطلق صافرة ضده،لأكن صادقًا.

وتابع: في النهاية كان عليه أن يتعامل مع مشكلة في الكتف، نحن بحاجة إلى مزيد من التقييمات والفحوصات، لا أعلم الآن طبيعة الأمر.

واختتم: في هذه اللحظة إنه يشعر بألم، آمل أن يكون الأمر مؤلمًا فقط وليس أكثر من ذلك.