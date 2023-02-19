شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ريال مدريد القادمة بعد الفوز على قادش والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فوز هام على نظيره نادي أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني الفوز على نظيره نادي أوساسونا بهدفين مقابل لا شيء.



واستطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني فالفيردي تسجيل الهدف الأول في أوساسونا في بطولة الدوري الإسباني الممتاز في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

وعند الدقيقة 92 من زمن المباراة استطاع لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني أسينسيو إحراز الهدف الثاني.

واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لرفع رصيد نقاطه إلى 51 نقطة من 22 مباراة حيث فاز في 16 مباراة وتعادل في ثلاث مواجهات وخسر في ثلاث مواجهات.

وتوقف رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا عند النقطة 30 نقطة من 22 مباراة.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني للعودة إلى مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني لخوض مباراة أمام نظيره نادي ليفربول الإنجليزي في دور ال 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول يوم الثلاثاء القادم.

وسوف تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني ونادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.