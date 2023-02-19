الامارات | عجمان يهزم دبا الفجيرة بواسطة «مدن»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عاد عجمان إلى طريق الانتصارات بتغلبه على ضيفه دبا الفجيرة 3-2، أمس، في الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين رافعاً رصيده إلى 29 نقطة، فيما بقى رصيد «النواخذة» عند أربع نقاط في المركز الأخير.

ونجح المغربي وليد أزارو في استغلال تمريرة فراس بالعربي وضعته في مواجهة مع الحارس «19».

وحاول حارس عجمان، علي الحوسني، مراوغة مهاجم دبا، دي أوليفيرا، ليقطعها منه الأخير ويُدرك التعادل «34». ولم تدم فرحة الضيوف أكثر من دقيقتين، إذ تمكن البحريني علي مدن من التقدم لعجمان. وفي الشوط الثاني، أضاف مدن الهدف الثاني له والثالث لفريقه «54». وحصل دبا على ضربة جزاء، سجلها بيدرو كاسترو «63».

وحصل «النواخذة» حصل على ضربة جزاء في الدقيقة 90+7 ألغاها «الفار».