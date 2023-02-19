الامارات | الوحدة يهزم البطائح بأكثر هدف متأخر في تاريخ الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق الوحدة فوزاً صعباً ثميناً على ضيفه البطائح 2-1، أمس، ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة بالمركز الخامس، وتوقف رصيد البطائح عند النقطة 15 بالمركز الـ11. خرج الشوط الأول سلبياً بين الفريقين، وغابت الخطورة الحقيقية عن المرميين.

وتغير وضع الوحدة في الشوط الثاني، ونجح في إحراز الهدف الأول عن طريق سيبستيان تيغالي في الدقيقة 51، الذي حول كرة بيريرا بشكل مميز «بالكعب» في مرمى البطائح.

وعاد البطائح بهدف التعادل في الدقيقة 63 عن طريق لورنسي دو بتسديدة قوية من على مشارف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 105 من الوقت القاتل سجل البديل فاكوندو دانييل هدف الفوز برأسه محرزاً أكثر هدف متأخر في تاريخ دوري المحترفين (104:51 دقيقة).