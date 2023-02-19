الامارات | الجزيرة يقتنص بني ياس مرتين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعاد الجزيرة ذاكرة الانتصارات بتغلبه على ضيفه بني ياس بهدفين دون رد، في ختام مباريات الجولة الـ 17 من دوري أدنوك للمحترفين، أمس، ليرفع رصيده إلى 30 نقطة بينما توقف رصيده «السماوي» عند 19 نقطة في المركز التاسع.

وفرض بني ياس أسلوب لعبه في الدقائق الـ10 الأولى وكان الأكثر سيطرة على الكرة في وسط الملعب.

وهدد الجزيرة مرمى الحارس فهد الظنحاني عندما لعب المغربي أشرف بن شرقي كرة عرضية وقابلها البرازيلي برونو دي أوليفيرا بتسديدة قوية أبعدها دفاع بني ياس (11)، بينما رد الفلسطيني أحمد أبوناموس بتسديدة من خارج منطقة الجزاء وأمسك خصيف بالكرة من دون صعوبة (22).

ورغم سيطرة الجزيرة على مجريات اللعب، احتفظ بني ياس بخطورته على المرمى من خلال الهجمات المرتدة التي قادها بإتقان خمينيز الذي مرر كرة جميلة إلى سهيل النوبي وانفرد بالمرمى وسدد الكرة بجوار القائم (29).

وفي الشوط الثاني تحسن أداء الجزيرة الذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة 64 من كرة لعبها برونو بمهارة وقابلها مبخوت في المرمى.

وتفوق «فخر أبوظبي» بعد الهدف بالاستحواذ على الكرة، وفرض طريقة لعبه على بني ياس الذي لم يهدد مرمى علي خصيف، قبل أن يحرز خالد العطاس الهدف الثاني للجزيرة عن طريق الخطأ في مرماه لتنتهي المباراة بفوز صاحب الأرض.