الامارات | عادل خالد يهدي الإمارات برونزية بطولة العالم للشراع الحديث

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أهدى المونديالي عادل خالد، منتخب «الشراع الحديث» الميدالية البرونزية في بطولة العالم «ماسترز» لفئة «الكا 6»، المقامة حالياً في تايلاند، وتمتد حتى 26 الشهر الجاري، بمشاركة نخبة من أبطال هذه الرياضة على الساحة الدولية من ليتوانيا وكوريا وكندا وسنغافورة وأستراليا واليابان وأندورا.

وأضاف عادل خالد ميداليته البرونزية الثانية في سجلاته في بطولات العالم، بعد أن نجح العام الماضي في انتزاع المركز الثالث في مونديال المكسيك.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تعد المشاركة الحالية في تايلاند الأولى للمنتخب في 2023، بعد أن نجح العام الماضي في تحقيق إنجازات لافتة على صعيد البطولات الخليجية والعربية والدولية المدرجة تحت مظلة الاتحاد الدولي».

وأضاف: «لم يكن لهذا الإنجاز أن يتحقق دون دعم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الشراع، والأمين العام للاتحاد محمد العبيدلي، والهيئة العامة للرياضة، واللجنة الوطنية الأولمبية، بتوفير كل متطلبات الدعم والنجاح للمشاركة في كبرى الاستحقاقات العالمية، وإهداء الرياضة الإماراتية المزيد من الإنجازات، خصوصاً في رياضة الشراع الحديث».

واختتم: «يواصل المنتخب مشاركته الحالية في مونديال تايلاند، ضمن منافسات فئة (الكا 7)، وطموحاتنا كبيرة في انتزاع إنجاز جديد والمنافسة على منصات التتويج».