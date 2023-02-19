اخبار الرياضه

الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا

الدرحيل - الريان 19:00

الشباب - ناساف 22:00

كأس الكونفدرالية

فيوتشر - بيراميدز 20:00

مان يونايتد - ليسترسيتي 18:00

توتنهام - وست هام 20:30

أتلتيكو مدريد - بلباو 21:30

سبيزيا - يوفنتوس 21:00

روما - هيلاس 23:45

الدوري الألماني

دورتموند - هرتا برلين 20:30

الدوري الفرنسي

سان جيرمان - ليل 16:00

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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