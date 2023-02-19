الامارات | أبرز مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أبطال آسيا
الدرحيل - الريان 19:00
الشباب - ناساف 22:00
كأس الكونفدرالية
فيوتشر - بيراميدز 20:00
مان يونايتد - ليسترسيتي 18:00
توتنهام - وست هام 20:30
أتلتيكو مدريد - بلباو 21:30
سبيزيا - يوفنتوس 21:00
روما - هيلاس 23:45
الدوري الألماني
دورتموند - هرتا برلين 20:30
الدوري الفرنسي
سان جيرمان - ليل 16:00
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