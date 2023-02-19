الامارات | ختام الجولة الثانية لـ «كايت سيرف» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يسدل الستار اليوم على منافسات الجولة الثانية من بطولة دبي المفتوحة لألواح التزحلق على الماء بالمظلات (كايت سيرف) التي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

وخطف نجوم المنتخب الأضواء في اليوم الأول من مسابقة هايدروفويل، حيث نال المتسابق عبدالعزيز المرزوقي المركز الأول، فيما حل سهيل المري ثانياً، وأحمد المحيربي ثالثاً، فيما نجح الصاعد عبدالله المحيربي في الحصول على المركز الثاني لدى فئة الناشئين.