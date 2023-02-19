غروهي يهدد عرش عميد حراس آسيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اقترب الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي حامي عرين فريق الاتحاد من تحطيم رقم الأخطبوط محمد الدعيع عميد حراس آسيا، الذي يتربع في الصدارة بـ(14 كلين شيت) في موسم واحد (2008- 2009) خلال مسيرته مع فريق الهلال، حيث تمكن غروهي من الحفاظ على شباكه في 11 مباراة بعد انقضاء مباريات الجولة الـ17 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، كان آخرها الحفاظ على شباكه في مواجهة فريقه الأخيرة أمام الاتفاق، والتي شهدت انتصارا اتحاديا بـ3 أهداف نظيفة.

من جهة أخرى، أظهرت الكشوفات الطبية التي أجراها مدافع الفريق الأول الكروي بنادي الاتحاد مهند الشنقيطي، إصابته بقطع في وتر العضلة الضامة، حيث تعرض اللاعب لتدخل من لاعب الفريق المنافس من نادي الاتفاق في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من دوري روشن للمحترفين.

وكان هذا هو التشخيص المبدئي لحالة إصابة الشنقيطي، حيث قرر الجهازان الطبي والإداري إجراء مزيد من الكشوفات في موضع الإصابة، للتأكد من نوعية الإصابة وتشخيصها ومعرفة الحاجة لتدخل جراحي لعلاجها من عدمه.

32 مباراة بشباك نظيفة تمكن البرازيلي مارسيلو غروهي من الحفاظ على نظافة شباكه خلال 32 مباراة خاضها مع الاتحاد، منذ قدومه في موسم 2019 كأفضل حارس أجنبي بالدوري السعودي للمحترفين مر على تاريخ الكرة السعودية منذ بداية الاحتراف.

لؤي ناظر يكسب الرهان كسب رئيس الاتحاد السابق لؤي ناظر رهان المخاطرة بالتعاقد مع الحارس البرازيلي مارسيلو غروهي رغم إصابته المطولة لحظة قدومه للاتحاد، إيمانا بموهبته ونجوميته خلال فترة لعبه بالدوري البرازيلي، ومساهمته الفاعلة في بقاء الاتحاد بدوري المحترفين بموسم 2019- 2020.

تجديد عقد غروهي لصيف 2024 حرصت إدارة نادي الاتحاد الحالية بقيادة أنمار الحائلي مع مطلع العام الحالي على التجديد لحامي عرين الفريق البرازيلي مارسيلو غروهي حتى صيف عام 2024، مع أفضلية التجديد لعام آخر، نظير المستويات المتميزة التي يقدمها مع الفريق منذ التعاقد معه إبان فترة رئاسة إدارة لؤي ناظر المؤقتة، عقب استقالة إدارة نواف المقيرن موسم 2018.

عوامل بروز ونجومية غروهي مع الاتحاد







يقظته وردة فعله السريعة بين الخشبات الثلاث



قوة الشخصية والثقة بالنفس



الهدوء والتركيز العالي



الطول الفارع والرشاقة



صلابة خط دفاع الاتحاد



التفاهم مع رباعي خط الظهر



التنظيم المحكم لخط الدفاع



القراءة والخروج السليم في الكرات العرضية



الاستمرارية في المشاركة



المحافظة على أداء التدريبات



المباريات التي حافظ خلالها غروهي على شباكه نظيفة