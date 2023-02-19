الفتح يكسب الباطن بثنائية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتزع الفتح 3 نقاط من ضيفه الباطن، إذ فاز 2-0، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، أمس، ضمن منافسات الجولة الـ17 لدوري روشن السعودي.

سجل الفتح هدفيه على مدار الشوطين، بواسطة المغربي مروان سعدان (43 من ركلة جزاء)، والإسباني كريستيان تيلو (68).

ورفع الفتح رصيده إلى 28 نقطة، محافظا على مركزه السادس، بينما بقي الباطن في المركز الأخير بـ3 نقاط.

وبادر الفتح بالهجوم مع بداية الشوط الأول، وصوب الإسباني كريستيان تيلو كرة قوية مرت بمحاذاة القائم بالدقيقة (10).

ومن هجمة سريعة كاد الباطن أن يخطف هدفا لولا تدخل المدافع علي الزبيدي الذي اعترض كرة يوسف المزيريب وحولها للركنية عند الدقيقة (23).

وحصل الفتح على ركلة جزاء نفذها المغربي مروان سعدان ولعب الكرة قوية على يمين الحارس الأوروجوياني مارتن كامبانيا عند الدقيقة (43) معلنا الهدف الأول.

وأنقذ الحارس السويدي رينيه جاكوب مرماه من هدف محقق عندما تصدى لكرة الأوروجوياني رينزو لوبيز وحولها لركنية.

وفي الشوط الثاني، واصل الفتح أفضليته وتمكن من تعزيز تقدمه بهدف ثان، عندما انطلق كريستيان تيلو بكرة من العمق قبل أن يرسلها قوية على يسار مارتن كامبانيا.