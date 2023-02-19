انطلاق بطولة شتاء جازان للرياضات البحرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات بطولة شتاء جازان للرياضات البحرية، أمس، والذي تنظمه الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ممثلة في مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بإشراف من الاتحاد السعودي للرياضات البحرية ومكتب فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان، وذلك بشاطئ محافظة بيش. ويشارك في البطولة 50 متسابقا على 3 فئات للدبابات البحرية (جلوس محترفين- واقف محترفين - جلوس سبارك)، إضافة لمسابقة قوارب الليزر الشراعية والاستعراض الليلي للفلاي بورد. وشهد اليوم الأول للبطولة حضورا كثيفا من العائلات والشباب، في أجواء كرنفالية شهدها شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش، وذلك ضمن فعاليات شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية. وشهد اليوم الأول للبطولة حضورا كثيفا من العائلات والشباب، في أجواء كرنفالية شهدها شاطئ مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بمحافظة بيش، وذلك ضمن فعاليات شتاء مدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية.

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