شكرا لقرائتكم خبر الشهراني والفرج على رأس قائمة الهلال في دوري الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصلت بعثة الهلال إلى الدوحة أمس، لخوض المباريات الإقصائية في دوري أبطال آسيا، والتي ستبدأ بمواجهة شباب الأهلي الإماراتي غدا في العاصمة القطرية.

وشهدت قائمة الفريق الأزرق مفاجأة بانضمام الظهير الأيسر ياسر الشهراني الذي سبق أن رجحت جميع المصادر انتهاء موسمه بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة السعودية والأرجنتين في كأس العالم قطر 2022.

الظهير المخضرم كان قد تعرض لإصابة في وجهه بعد اصطدامه العنيف مع حارس المرمى محمد العويس، في الدقائق الأخيرة من مباراة الجولة الأولى في دور المجموعات، وقد غاب عن المباراتين الأخيرتين أمام بولندا والمكسيك.

وأجرى اللاعب جراحتين بعد تلك الإصابة، الجراحة الأولى كانت في البنكرياس فيما الثانية في عظام الوجه وقد تكللتا بالنجاح، وقد غاب منذ ذلك الوقت عن مباريات الزعيم المحلية والخارجية، وسط حديث عن إمكانية عودته خلال فترة الإعداد للموسم الجديد.

اللاعب كان قد بدأ تدريبات التأهيل أخيرا في مقر النادي، ولكن لم يتوقع أحد أن يوجد في البعثة المغادرة إلى العاصمة القطرية.

يذكر، أن المدير الفني لفريق الهلال الأرجنتيني رامون دياز، عانى كثيرا بسبب غياب الشهراني في بطولة كأس العالم للأندية والذي حل فيها الهلال وصيفا للعالم، واضطر رامون دياز إلى إشراك أكثر من اسم في مركز الظهير الأيسر بغية تعويض النجم الدولي، والذي لا يزال يعاني الفريق الأزرق من غيابه منذ نوفمبر الماضي.

الهلال أعلن قائمته لخوض المراحل النهائية من مسار شرق آسيا في دوري الأبطال، وقد جاء على رأسها القائد سلمان الفرج الذي أصبح جاهزا تماما للعب، بعد غيابه منذ مباراة السعودية والأرجنتين، كذلك لتعرضه لإصابة في الساق.

كما وُجد اللاعب محمد البريك كذلك في القائمة بعدما اقترب من الشفاء من إصابته، فيما غاب الثنائي محمد جحفلي ومتعب المفرج.

إلى ذلك، أعلن الهلال توفيره حافلات لنقل جمهوره من الدمام والأحساء برا إلى قطر، لدعم وتشجيع الفريق خلال مواجهة دوري أبطال آسيا أمام شباب الأهلي.

وأوضحت رابطة مشجعي الفريق «القوة الزرقاء» الإجراءات الخاصة بالسفر، والتي نصت على ضرورة الالتزام بتعليمات المشرفين، والحضور بقميص الهلال الأزرق، وأوضحت أن النادي سيوفر لكل مشجع تذكرة حضور المباراة، ووجبات غذائية.

إصابة ياسر الشهراني

تاريخ الإصابة (23 نوفمبر)

نوع الإصابة (اصطدام قوي في الوجه)

العملية الأولى: 23 نوفمبر (غدة البنكرياس)

العملية الثانية: 27 نوفمبر (عظام الوجه)

الموعد المتوقع للعودة: (نهاية أبريل المقبل)