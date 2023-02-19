ختام مهرجان اكتشاف المواهب بالقصيم

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وشهد المهرجان الذي أقيم على ملعب إدارة التعليم بعنيزة، مشاركة أكثر من 150 لاعبا تحت إشراف 20 مدربا، حيث تم تقسيم الملعب إلى 8 مربعات وتوزيع المشاركين على مجموعات، شاركت كل مجموعة لـ15 دقيقة، لاكتشاف نقاط القوة لدى كل لاعب وفق معايير فنية محددة، ليصل إجمالي البرنامج إلى 5 ساعات.وسيتم فرز المواهب التي اجتازت الاختبارات، لإلحاقهم بمركز التدريب الإقليمي في القصيم، لصقل مواهبهم عبر برامج احترافية تم وضعها بما يتناسب مع مسار تطوير المواهب، والذي يمثل إحدى ركائز استراتيجية تحول كرة القدم السعودية.
يذكر، أن الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي لكرة القدم حددت أعمار المشاركين للطلاب من 6 إلى 9 سنوات، وأعمار المشاركات من الطالبات من 9 إلى 12 عاما.
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