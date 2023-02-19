الشباب يطمح في عبور ناساف الأوزبكي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يطمح نادي الشباب السعودي في مواصلة العروض القوية، عندما يواجه ناساف الأوزبكي اليوم على استاد الجنوب في الوكرة، ضمن دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2022.

ويدخل نادي الشباب المباراة بمعنويات عالية، حيث يتساوى في صدارة ترتيب الدوري السعودي، في حين ما زال ناساف لم يبدأ الموسم المحلي الجديد، وبالتالي فإنه يغيب عن المباريات التنافسية منذ فترة.

وأكد مدرب نادي الشباب فيسنتي مورينو، أن كل تركيزه منصب على قيادة الفريق لتجاوز دور الـ16 في البطولة.

وقال: «كان هناك حديث كثير عن هوية الفريق الذي قد نواجهه في الدور ربع النهائي، ولكنني أود أن أقول إن كل فريق بلغ هذه المرحلة من البطولة هو فريق جيد للغاية».

وأضاف، «نحن لا نفكر حاليا بالدور ربع النهائي، كل تركزينا منصب على مباراة دور الـ16 في هذه المرحلة».

وتابع مورينو، «طموحاتي وهدفي هو أن نحقق الفوز في هذه المباراة، ولكن يجب أن نتذكر أن ناساف فريق جيد للغاية، وهم لديهم لاعبون شباب، ويمتازون بالقدرات الفنية العالية».

في المقابل، عد مدرب ناساف روزيكول بيردييف أن فريقه مستعد جيدا للمباراة، وقال: «نحن كنا نستعد لهذه المباراة منذ فترة طويلة، الأجواء داخل الفريق وفي التدريبات كانت جيدة للغاية، واللاعبون يتطلعون لخوض المباراة».

وأوضح، «نحن لم نبدأ الموسم الجديد في أوزبكستان، ولكننا كنا نستعد للمواجهة من خلال خوض العديد من المباريات الودية، وأعتقد أننا سنكون جاهزين تماما».

وكان الشباب تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الثانية بـ16 نقطة من 6 مباريات، مقابل 7 نقاط لكل من مومباي سيتي الهندي والقوة الجوية العراقي و4 للجزيرة الإماراتي.

في المقابل، حصل ناساف على المركز الثاني في المجموعة الخامسة بـ9 نقاط من 6 مباريات، بفارق المواجهات المباشرة خلف الفيصلي السعودي، مقابل 7 نقاط للسد القطري و6 للوحدات الأردني.