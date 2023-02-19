«ليفربول يسحق نيوكاسل» .. صفحة الفريق تحتفل بتألق «محمد صلاح»

الشارقة - اميمة ياسر - حقق نادي ليفربول الفوز على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين دون رد، في مباراة مثيرة أقيمت مساء اليوم، ضمن منافسات المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

هدف ليفربول الأول

وجاء هدف ليفربول الأول في شباك نيوكاسل يونايتد في الدقيقة 10 من عمر اللقاء عن طريق الأوروجوياني دارون نونيز.

هدف ليفربول الثاني

وأحرز كودي جاكبو الهدف الثاني لكتيبة ليفربول في الدقيقة 17 بطريقة رائعة بعد استلام تمريرة سحرية من محمد صلاح.

تقييم محمد صلاح مرتفع

صنع محمد صلاح هدف ليفربول الثاني بتمريرة حاسمة لزميله كودي جاكبو، كما تسبب في طرد حارس مرمى نيوكاسل نيك بوب، حيث تحصل على بطاقة حمراء في الدقيقة 22 عندما حاول الإمساك بالكرة أمام صلاح، وأخطأ وأمسك بها بيده خارج المنطقة المسموح بها.

وحصل محمد صلاح على تقييم مرتفع بدرجة 7.2 بحسب شبكة "سوفا سكور"، فيما حاز زميله ترينت ألكسندر أرنولد على التقييم الأعلى (8.1).

لعب صلاح أساسيًا وشارك في المباراة كاملة، وصنع هدفًا، وسدد تسديدة واحدة على المرمى، وأخرى تم التصدي لها.

لمس صلاح الكرة 31 مرة وبلغت دقة تمريراته 78% بواقع 18 تمريرة صائبة من أصل 23.

وفاز مرة واحدة بالصراعات الأرضية من أصل 3، وخسر الاستحواذ 10 مرات.