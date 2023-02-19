شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنصف: الشمس سبب تشتيت تركيز الشناوي في هدف الهلال.. و"الكاب" كان الحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الإسماعيلي على هدف الهلال السوداني في شباك الأهلي خلال مواجهة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال محمد عبد المنصف في تصريحاته تلفزيونية: "بالطبع الشناوي يتحمل مسؤولية هدف الهلال، ولم نعتاد على مثل تلك الأخطاء من محمد الشناوي، ولكن الشناوي هو من الذي جعلنا لم نعتاد على ذلك بمستواه المميز في الفترات السابقة" .

أضاف: "الشناوي شتت تركيزه مع الشمس قبل تنفيذ الركلة الحرة، وردة فعل الشناوي كانت بطيئة بعض الشئ" .

وعن إمكانية ارتداء محمد الشناوي لـ "كاب": "أغلبية الحراس الكبار كانوا بيلبسوا كاب، ودايما كنا بنعاني في ستاد الإسكندرية من الشمس في ماتشات الساعة 2، وكان لازم الشناوي من الأول يتعود على ارتداء الكاب من التدريبات قبل اللقاء استعدادا لهذا الموقف رغم إننا بنستخدم الإيد العكسية أمام الشمس".

و وجه محمد عبد نصيحة خاصة لـ محمد الشناوي قائلا:"لازم يركز في الماتشات اللي جاية خاصة إن الماتش الجاي أسوان مش بعيد،الحراس الكبار دايما لازم يركزوا في اللي جاي، ويتخطوا الأخطاء بشكل سريع" .

واختتم: "الشناوي من الحراس الكبيرة، ومش هيجي اجوان فيه بالطريقة دي كتير وهيبقى في تركيز أكتر منه".