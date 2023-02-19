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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الزمالك اليوم السبت 18-2-2023 العديد من الأحداث المهمة، يأتى على رأسها قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً

صور.. لحظة وصول بعثة الزمالك إلى القاهرة بعد تعادلها مع المريخ السودانى

وصل مطار القاهرة الدولي، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمة من مدينة بنغازي الليبية، بعد خوض مباراة مع المريخ السوداني، ضمن مسابقة دوري أبطال أفريقيا بالتعادل سلبيا في المباراة التي أقيمت أمس، على ملعب شهداء بنينا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

ينتظم محمود حمدى الونش، مدافع فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، فى التدريبات الجماعية لفريقه، التى ستقام الاثنين المقبل، فى إطار الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى.

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى القاهرة قادمة من ليبيا بعد خوض مباراة المريخ السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس.

اكتفى فريقا الزمالك والمريخ السودانى بالتعادل السلبي فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، فى المبارة التى جمعتهما باستاد شهداء بنينا فى ليبيا، فى ضيافة المريخ الذي يخوض مبارياته خارج ملعبه هذا الموسم بدوري الأبطال.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة استعداداً للقاء الترجي التونسي المقرر له السبت المقبل فى الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

طالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

طلب البرتغالة جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقريراً عن مصابى الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا تمهيداً للاستعانة في هذه المباراة المهمة.