شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعود للزمن الجميل .. مجلس الحديدى يخلّد ذكرى العربى وأميرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعاد مجلس إدارة نادى الإسماعيلي برئاسة اللواء أبوبكر الحديدي قلعة الدراويش إلى الزمن الجميل عندما أقام مساء اليوم حفل تأبين للثنائي الراحل العربي وأميرو تخليدا لذكراهما.

شهد التأبين حضور أفراد مجلس الإدارة، برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى، ونائبه محمد شيحة، وإسماعيلى حفنى وعدد من نجوم ورموز النادي السابقين، فضلاً عن أسرة النجمين الراحلين.

وأكد مجلس الإدارة أن العربي وأميرو نجحا في كتابة اسمهما بأحرف من نور، بعدما قدما تاريخا كبيرا في الملاعب يشهد له القاصي والداني..

وتابع مسئولو مجلس الإدارة خلال كلماتهم أن الثنائي الراحل ساهما في حصد الفريق أول بطولتين في تاريخه وهما الدوري العام نسخة 1966 | 1967 ودوري أبطال أفريقيا للأندية أبطال الدوري عام 1970

من جانبها أعربت أسرة الراحلين عن بالغ سعادتهم بهذا التأبين، مؤكدين أن مجلس الإدارة وضع تقليداً يقوم على إحياء ذكرى نجومه البارزين الذين سطروا تاريخاً كبيراً للنادي الإسماعيلي العريق.

وخلال التأبين حرص أعضاء مجلس الإدارة على منح أسرة الراحلين درع النادي إلى جانب تكريم عدد من الرموز ممن زاملوا النجمين في الملاعب.

ويحرص مجلس إدارة الإسماعيلى على تفعيل هذا التقليد من أجل التأكيد على الدور الجلي الذي قدمه نجوم النادي على مدار السنوات الماضية.

جدير بالذكر أن مجلس الإدارة يضم كلاً من: اللواء أبوبكر الحديدي رئيساً للمجلس ومحمد شيحة نائباً للرئيس والدكتور نصر فشير والدكتورة هناء شبيب والمستشار الطاهر الشافعي والكابتن إسماعيل حفني، والأستاذ أحمد فهيم والأستاذ محمد إبراهيم "فيالي" والأستاذ محمود اليسقي والأستاذ محمد إسماعيل أعضاء مجلس الإدارة.