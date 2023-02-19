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القاهرة - سامية سيد - أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 18 فبراير 2023 العديد من الأخبار المهمة، أبرزها 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا.

10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

تلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول للكرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك فى ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذى عقد مؤخرًا.

الهلال السودانى يحقق الفوز على الأهلى لأول مرة بعد غياب 16 عاماً

نجح فريق الهلال السودانى فى تحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 16 عاماً، ويعود آخر فوز لبطل السودان على المارد الأحمر فى نسخة 2007 حينما فاز بثلاثية دون رد فى أم درمان. باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر فى إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر فى السادسة مساء الأحد باستاد السلام في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

استاد هيئة قناة السويس جاهز لاستضافة مباريات كأس أمم أفريقيا للشباب

يستعد استاد هيئة قناة السويس لاستضافة مباريات المجموعة الثانية التى تضم منتخبات "أوغندا وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان والكونغو" ومقرها الإسماعيلية، بالإضافة لمباراتين من الأدوار الإقصائية..

الزمالك راحة من التدريبات 48 ساعة قبل بدء الاستعداد للترجى التونسى

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم وغداً، على أن يستأنف الفريق تدريباته الاثنين المقبل.

يضع مسئولي النادى الاسماعيلى الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن قضى اللاعب فترة معايشة مع الدراويش ونال استحسان الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.