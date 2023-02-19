شكرا لقرائتكم خبر عن 15 ميدالية حصاد منتخب التايكوندو ببطولة كأس رئيس الاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت اليوم منافسات اليوم الأخير من بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو G2 والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة على مدار يومين بمشاركة 35 دولة بعدد 339 مشاركا.

وحقق أبطال منتخب مصر للتايكوندو 15 ميدالية متنوعة بواقع ثلاث ذهبيات وخمس فضيات وسبعة برونزيات على مدار يومي البطولة.

وجاءت الميداليات الذهبية خلال البطولة عن طريق آية شحاتة في وزن 67 كجم، وسيف عيسى في وزن 80 كجم، ومعتز بالله عاصم بوزن 54 كجم.

أما الميداليات الفضية فحصل عليها كل من: جنى خطاب وزن 49 كجم، ونادين عمرو وزن 57 كجم.