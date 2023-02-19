شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يصرف للاعبين مكافأة الفوز على أسوان قبل مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، برئاسة محمد مصيلحى، للاعبين مكافأة الفوز على أسوان تحفيزا لهم من أجل مواصلة الانتصارات أمام الداخلية في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وفاز فريق الاتحاد السكندري، علي نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.

في سياق مختلف يدفع زوران المدير الفني للاتحاد السكندرى بالأردنى عبد الله نصيب بجوار محمود علاء في خط الدفاع تعويضاً لغياب خالد صبحى بينما يشارك مصطفى إبراهيم في الجبهة اليمنى بدلاً من هشام صلاح الذى تعرض للإيقاف بسبب الطرد في المباراة الماضية أمام أسوان.

يدخل الاتحاد السكندرى معسكراً مغلقاً غداً الأحد بالسويس استعداداً لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر، ويغيب الثلاثى عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور بسبب تعرضهم للإصابة، بينما يغيب هشام صلاح لتعرضه لطرد في مباراة أسوان بالجولة الماضية، وخالد صبحى لتراكم البطاقات، ليصبح عدد المستبعدين 5 لاعبين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.