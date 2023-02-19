شكرا لقرائتكم خبر عن أمم أفريقيا للشباب.. صالح جمعة أفضل لاعب فى آخر تتويج مصرى قبل 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يتوج منتخب مصر للشباب ببطولة أمم إفريقيا للشباب منذ نسخة 2013، تلك النسخة التاريخية التي حصد لقبها شباب الفراعنة على حساب غانا في النهائي والتي أقيمت في الجزائر وكان يقود المنتخب وقتها ربيع ياسين.

في هذه النسخة توج صالح جمعة نجم الإسماعيلي الحالي بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وهو من البطولات التي كتبت شهادة ميلاد صالح الكروية.

وتوج المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الافريقية للشباب لكرة القدم 2013 بعد فوزه على نظيره الغاني بركلات الترجيح 5-4 وذلك بعد انتهاء الوقتين الاصلي والإضافي بالتعادل الايجابي 1-1، وكان صالح جمعة صاحب هدف الفراعنة في هذه المباراة.

وأسفرت قرعة بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى التي تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتستضيف مصر بطولة أمم أفريقيا للشباب التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية والإسماعيلي.

وكان منتخب الشباب قد أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.