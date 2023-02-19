شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساحة الرياضية اليوم العديد من الأخبار المهمة، أبرزها منتخب الشباب بالزي التقليدى أمام موزمبيق غداً فى افتتاح أمم أفريقيا..

الهلال السودانى يحقق الفوز على الأهلى لأول مرة بعد غياب 16 عاماً

نجح فريق الهلال السودانى فى تحقيق الفوز على الأهلى بهدف دون رد فى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى منذ 16 عاماً، ويعود آخر فوز لبطل السودان على المارد الأحمر فى نسخة 2007 حينما فاز بثلاثية دون رد فى أم درمان. باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة فيوتشر فى الكونفدرالية أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق بيراميدز، قائمة الفريق لمواجهة فيوتشر فى إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية، ويحل بيراميدز ضيفا على فيوتشر فى السادسة مساء الأحد باستاد السلام في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا

تلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول للكرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك فى ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذى عقد مؤخرًا.

يضع مسئولي النادى الاسماعيلى الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن قضى اللاعب فترة معايشة مع الدراويش ونال استحسان الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.