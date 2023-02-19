شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب فى كأس الأمم الأفريقية 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث العديد من متابعي كرة القدم المصرية والعربية عن مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الأفريقية 2023، والتي تنطلق غدا الأحد.

وخاض منتخب مصر للشباب بقيادة محمود جابر مرانه الأخير باستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة موزمبيق غدا فى افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما، بحضور اللواء حلمى مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وكان منتخب الشباب قد أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.

وجاءت مواعيد مباريات منتخب مصر للشباب في كأس الأمم الأفريقية 2023 كالتالي مصر- موزمبيق الأحد: 19-2 - 4:00 م

مصر- نيجيريا الأربعاء: 22-2 7:00 م

مصر- السنغال السبت: 25-2 7:00 م