شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الأهلي اليوم السبت 18 / 2 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد النادي الأهلي اليوم السبت 18 / 2 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، خسارة الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف وتحديد عدد الجمهور في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي.

خسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت عصر اليوم، السبت، باستاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان فى السودان، ضمن مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا . سجل هدف الهلال ماكابي ليليبو في الدقيقة 54 وأهدر صاحب الأرض ركلة جزاء تصدى لها الشناوي وبذلك يبقي الأهلي بلا نقاط فى هذه المجموعة حيث تأجلت أولى مبارياته بدور المجموعات أمام القطن الكاميروني بسبب مشاركة الأحمر في مونديال الأندية فيما حصد الفريق السوداني ثلاث نقاط بعد خسارة الجولة الأولى أمام صن داونز.

اعترف مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي ، بوجود مشاكل فى فريقه، أظهرتها الخسارة أمام الهلال السوداني اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وقال مارسيل كولر فى المؤتمر الصحفي بعد اللقاء، "الخسارة شيء مؤسف ومحزنة، لكننا ما زلنا فى بداية مشوار البطولة، وسنعمل على تصحيح أخطائنا، كما أن المباراة أقيمت فى أجواء صعبة، وفوجئنا بوجود الجمهور العنيف، رغم قرار إقامة المباراة بدون جمهور". تعرف على موعد مغادرة الأهلي للسودان والتوجه إلى أسوان تغادر بعثة الأهلي العاصمة السودانية الخرطوم فى التاسعة مساء اليوم، السبت، فى طريق العودة إلى مدينة أسوان لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الدوري المصري. وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا. 10 آلاف مشجع لمباراة الأهلي وصن داونز فى دوري أبطال أفريقيا تلقى الأهلي إخطارًا من الجهات الأمنية بحضور 10 آلاف مشجع لمباراة الفريق الأول للكرة أمام صن داونز الجنوب أفريقي، المقرر لها 25 فبراير الجارى باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثالثة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، جاء ذلك فى ضوء الاجتماع الأمني للمباراة الذى عقد مؤخرًا. ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، والتى تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.