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اتحاد الكرة يعلن حكام مباراتى الإثنين بالدورى المصرى

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم عن حكام مباراتي الإثنين في الدوري، حيث يدير محمود عاشور مباراة إنبي وطلائع الجيش، فيما يدير محمد الحنفي مباراة الداخلية والاتحاد السكندري.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب برصيد 37 نقطة وبفارق الأهداف عن بيراميدز صاحب المركز الثاني وفيوتشر صاحب المركز الثالث، بينما يتواجد الزمالك في المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وتنطلق غدا الأحد منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.

 

وتأجلت مباراة الزمالك مع سيراميكا في هذه الجولة لانشغال الفارس الأبيض بمواجهة الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت أطقم حكام مباراتي الإثنين 20 فبراير 2023 كالتالي:
 

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الاثنين - 5:00 مساء  الداخلية    -- : --    الاتحاد السكندري     ستاد السويس الجديد

الاثنين - 7:00 إنبي    -- : --    طلائع الجيش     استاد بتروسبورت

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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