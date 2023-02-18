شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق ناري من كلوب قبل مواجهة ريال مدريد.. ورسالة مثيرة لـ صلاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قام يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، بالتعليق على فوز الفريق أمام نيوكاسل، والاستعداد لمواجهة نظيره ريال مدريد.

ونجح ليفربول من الفوز أمام نظيره نيوكاسل يونايتد، بهدفين نظيفين دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويستعد ليفربول لمواجهة نظيره ريال مدريد، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتحدث كلوب شبكة "سكاي سبورتس": أمام 10 لاعبين لفترة طويلة يمكنك بالطبع أن تصنع وتحرز المزيد من الأهداف، لكننا فقدنا في تلكاللحظة القليل من الزخم ولم نسترده بنسبة 100٪ وتركنا الباب مفتوحًا لنيوكاسل.

وواصل: في النهاية، مع وضعنا، أخبرني أحدهم أن آخر مرة لم نستقبل فيها أهدافًا خارج ملعبنا كانت في أبريل، لذلك أنا سعيد.

وأردف: الأهداف التي سجلناها كانت مثالية أمام 11 لاعبًا، لعبنا بشكل جيد حقًا، ولكن بعد ذلك أمام 10 لاعبين خسرنا السيطرة للحظة ولمنستطع استعادتها، لكن لا يزال لدينا لحظات حيث كان ينبغي أن نسجل أكثر في الشوط الثاني.

وواصل: إذا أحرزت هدفًا ثالثًا فأنت تنهي المباراة تمامًا بالتأكيد، لكن لم يحدث لذلك اضطررنا إلى القتال حتى النهاية، نحن نتخذ خطوةللأمام.

وأشار: ضد 10 لاعبين لم نرد بشكل جيد بشكل خاص، لم يعد لدى نيوكاسل ما يخسره بعد الآن، يمكنك أن ترى أنهم فريق كبير يتمتعبشخصية عالية، لقد قاموا بكل شيء على أرض الملعب، وأعطيناهم الكثير من الكرات الثابتة.

وعن هدفي ليفربول: كانا رائعين، التمريرة من ترينت ألكسندر أرنولد لداروين نونيز ومن محمد صلاح إلى كودي جاكبو ممتازة، المزيد من ذلككان سيكون رائعًا حقًا، لكن كل شيء على ما يرام.

واستكمل: كان الهدف الثالث مفيدًا للغاية إذا سجلناه، لكن كان لدينا للقتال حتى النهاية.

وشدد: كان من الممكن أن يسجل جوتا، بدأ فيرمينو بشكل جيد ثم خسر اثنتين أو ثلاث من الكرات التي أعطتهم هجمات مرتدة إلى حد كبير،فان دايك لعب 90 دقيقة، كانت الدقائق صعبة عليه، وكل الباقي كان جيدًا حقًا.

وأكمل: عندما لا تكون في أفضل لحظاتك، عليك أن تقاتل من أجل هذا، وهذا ما فعلناه، حققنا فوزنا الثاني على التوالي، إنه شعور رائع لأكن صادقًا، لم نحظ بهذا منذ وقت طويل، لذا فهو يوم جيد.

وأتم عن مواجهة ريال مدريد القادمة: سنواجه أحد أفضل الفرق في العالم يوم الثلاثاء، لذا فالأمر صعب، لكنه في آنفيلد، فلنستعد، من السابق لأوانه القول إننا نعود للمنافسة مرة أخرى لكن بالطبع سنواصل القتال وسنرى.