الامارات | غرافيك.. 8 مصنفات عالميات يطلبن اللقب الأول في «تنس دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطلب ثماني لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل عالمياً، حصد لقبهن الأول في بطولة «تنس دبي» للاعبات المحترفات، التي تنطلق اليوم بنسختها الـ23 على ملاعب «سوق دبي الحرة» بمنطقة القرهود، وتمتد حتى 25 فبراير الجاري، المصنفة ضمن فئة 1000 نقطة، وتبلغ جوائزها المالية 2.9 مليون دولار.

وقال مدير بطولات «تنس دبي»، صلاح تهلك: «إن سعي ثماني مصنفات من أصل الـ10 الأوائل عالمياً، لحصد لقبهن الأول تاريخياً في (تنس دبي)، يعكس مدى عراقة وقوة البطولة، والنجاحات الكبيرة والسُمعة الطيبة التي حققتها على مدار تاريخها الطويل، ونحن واثقون بأن النسخة الجديدة ستشهد واحدة من أقوى المنافسات منذ انطلاق (تنس دبي) للاعبات المحترفات في نسختها الأولى عام 2001».

وأوضح: «تحفل قائمة اللاعبات المنافسات على لقب نسخة 2023، بمشاركة 17 من أفضل 20 لاعبة مصنفة في العالم، منهن ثماني نجمات من المصنفات الـ10 الأوائل يطلبن رفع (دلة دبي)، التي تمثل كأس البطولة للمرة الأولى في مسيرتهن الاحترافية، تتقدمهن المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك».

وسحبت أمس، قرعة البطولة، التي جاءت منصفة لكبار المصنفات، بعد أن أفرزت نتائج القرعة عن وضع المصنفة الأولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك على رأس المجموعة الأولى، مع احتمالية مواجهة مبكرة في الدور الربع نهائي تجمعها مع المصنفة السابعة على العالم اليونانية ماريا سكاري، في مجموعة مرشحة أيضاً لأن تشهد في مواجهة محتملة في ربع النهائي بين المصنفتين الخامسة والسادسة عالمياً الفرنسية كارولين غارسيا، والموهبة الأميركية كوكو غوف.

وجاءت المصنفة الثانية عالمياً البيلاروسية أرينا سابالينكا، على رأس المجموعة الثانية، مع احتمالية خوضها في دور الثمانية مواجهة سهلة نسبياً تجمعها مع المصنفة الثامنة على العالم الروسية داريا كساتكينا، فيما من المرجح أن تصطدم المصنفة رابعة عالمياً الأميركية جيسكا بيغولا، في دور الثمانية في مواجهة محتملة مع بطلة «تنس دبي» لعام 2019، والمصنفة تاسعة على العالم السويسرية بليندا بينتشيتش.

للإطلاع على سجل بطولة تنس دبي للسيدات وقائمة تصنيف الـ8 لاعبات من المصنفات الـ10 الأوائل عالمياً، يرجى الضغط على هذا الرابط.