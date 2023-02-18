العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض

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جاء ذلك تأكيدا لما أعلنه قبل ساعات نانا سيشير وكيل أعمال أتسو، الذي سبق له اللعب لفرق إيفرتون وتشيلسي ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.وذكر النادي أنه جرى العثور على جثة اللاعب تحت أنقاض مبنى انهار إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب الحدود التركية السورية في السادس من فبراير الجاري.
وأوضح النادي عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر»، «جثة لاعب كرة القدم كريستيان أتسو، الذي فارق الحياة تحت الأنقاض، أرسلت إلى وطنه غانا».
وأضاف، «لن ننساك يا أتسو. عسى أن يكون مكانك في الجنة، لأنك شخص جميل. حزننا لا يمكن وصفه. ارقد في سلام».
وذكر الاتحاد التركي لكرة القدم عبر تويتر، «نحن في حزن عميق إزاء فقدان كريستيان أتسو».
ونقلت قناة «تي.آر.تي» عن وكيله التركي مراد أوزون محمد قوله: «إن فرق الإنقاذ كانت تستخرج متعلقاته، وإنه جرى العثور على هاتف أتسو (31 عاما).
وظل مكان أتسو مجهولا طوال 12 يوما منذ وقوع الزلزال، وكانت تقارير غير مؤكدة قد ذكرت في وقت سابق، أنه جرى إنقاذه وبدأ في تلقي العلاج في أحد المستشفيات.
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