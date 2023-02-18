شكرا لقرائتكم خبر حمدالله آخر الواصلين.. 10 نجوم عرب اقتحموا نادي المئة هدف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل المغربي عبدالرزاق حمد الله؛ مهاجم الاتحاد السعودي، بدخوله نادي المئة، بعد أربعة مواسم ونصف فقط. ليكتب تاريخا جديدا له في الدوري السعودي للمحترفين.

المغربي سجل هدف فريقه في شباك العدالة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي، ليصير أسرع لاعب يصل للهدف رقم مئة في تاريخ البطولة، بعد 101 مباراة فقط، شارك بها مع فريقي النصر والاتحاد.

حمدالله سجل 77 هدفا مع فريقه السابق النصر، خلال ثلاثة مواسم ونصف الموسم، وخلال عام تقريبا مع العميد، أحرز 23 هدفا، بعد الانضمام له في يناير 2022.

وإن كان حمدالله هو أحدث اللاعبين العرب المنضمين لنادي المئة في القرن الـ21، فقد سبقه عدد من نجوم العرب من مختلف الدوريات، أحرزوا كذلك 100 هدف منذ عام 2000، منهم لاعب المنتخب السعودي السابق والهلال ناصر الشمراني، ومحمد السهلاوي لاعب النصر.

في السطور التالية نستعرض أبرز 10 منهم، حسب موقع «جول بالعربي».

المصري: محمد أبو تريكة

نجم الأهلي المصري المعتزل، دخل نادي المئة في الدوري المصري عام 2011، بما سجله رفقة الشياطين الحمر، وقبلهم فريقه الترسانة.

27 هدفا سجلها تريكة رفقة الشواكيش، قبل أن ينتقل للقلعة الحمراء في يناير 2004، ليصل للهدف رقم 100 بعدها بـ7 سنوات.

وبشكل عام، أحرز الماجيكو 112 هدفا خلال 248 مباراة مع الترسانة والأهلي.

السوري: فراس الخطيب

المهاجم السوري المعتزل، دخل نادي المئة عبر بوابة الدوري الكويتي، وتحديدا بقميص العربي عام 2014.

134 هدفا سجلها الخطيب رفقة العربي خلال 7 سنوات، بدأت عام 2003.

لكن حصيلته التهديفية أكبر من ذلك بكثير، إذ مثل النصر، القادسية، الكويت والسالمية في الكويت، قبل أن يعتزل عام 2019.

السعودي: ناصر الشمراني

الهداف التاريخي للدوري السعودي من بين اللاعبين المحليين، وثاني هداف بشكل عام بعد السوري عمر السومة.

سجل الشمراني 126 هدفا خلال 220 لقاء خاضها مع الشباب والهلال والاتحاد، بينما لعب أيضا للوحدة في السعودية، لكنه لم يحرز معه أي هدف في الدوري.

ودخل نادي المئة وهو بقميص الهلال عام 2015، بهدفه في شباك الشباب.

الجزائري: بغداد بونجاح

مهاجم السد القطري الحالي، والذي يلعب له منذ صيف 2015، إذ انضم له قادما من النجم الساحلي التونسي.

دخل بونجاح نادي المئة أواخر عام 2020، إذ كانت شباك الريان هي من استقبل الهدف رقم 100.

بشكل عام، سجل صاحب الـ31 عاما حاليا 135 هدفا في دوري النجوم القطري خلال 126 مباراة، ولا تزال حصيلته قابلة للزيادة، في ظل استمرار مسيرته مع الزعيم القطري.

المصري: عبدالله السعيد

لاعب بيراميدز الحالي، والذي دخل نادي المئة في الدوري المصري عام 2020، بقميص ناديه الحالي.

سجل السعيد أهدافه بقميص الإسماعيلي ثم الأهلي ثم بيراميدز، إذ شارك خلال 406 مباريات مع الثلاثي، محرزا 119 هدفا.

ويعد صاحب الـ37 عاما حاليا هو الهداف التاريخي للدوري المصري بهذه الحصيلة، ولا تزال مسيرته مستمرة وحصيلته قابلة للزيادة.

السوري: عمر السومة

جرده عبد الرزاق حمدالله من لقب أسرع من يصل للهدف رقم 100 في تاريخ الدوري السعودي، إذ وصل له السومة بعد 102 مباراة مقابل 101 للمغربي. السوري الذي ينشط مع العربي القطري حاليا، سجل 144 هدفا مع الأهلي خلال 180 مباراة، على مدار 8 سنوات مع الفريق الجداوي، بداية من عام 2016، ودخل نادي المئة تحديدا عام 2019. ومن المنتظر أن يعود العقيد لزيادة حصيلته التهديفية في الدوري السعودي مع نهاية الموسم الجاري، إذ إنه معار حاليا للعربي القطري.

الإماراتي: علي مبخوت

مهاجم الجزيرة الإماراتي حاليا، والذي يواصل كسر الأرقام محليا ودوليا.

مبخوت دخل نادي المئة في الدوري الإماراتي عام 2017، بقميص فخر أبو ظبي.

سجل صاحب الـ32 عاما حاليا 186 هدفا حتى الآن خلال 242 مباراة.

السعودي: محمد السهلاوي

«سهلها يا سهلاوي» تعليق شهير لا يزال عالقا في أذهان الجماهير، لمن دخل نادي المئة في الدوري السعودي في أواخر عام 2017، رفقة النصر.

مثل السهلاوي القادسية، النصر، الشباب، التعاون والحزم في الدوري السعودي، قبل أن يصبح لاعبا حرا منذ صيف 2022.

بشكل عام، أحرز صاحب الـ36 عاما حاليا، 106 أهداف في دوري المحترفين السعودي خلال 240 مباراة.

العراقي: يونس محمود

المهاجم المعتزل، دخل نادي المئة عبر الدوري القطري، إذ لعب به لصالح الخور، الغرافة، العربي، الوكرة والسد، حيث بدأ مسيرته هناك عام 2004 وانتهت عام 2013.

وكان محمود هو أول لاعب أجنبي يصل للهدف رقم 100 في دوري نجوم قطر، قبل أن يلحقه الجزائري بغداد بونجاح بعد ذلك.

القطري: مشعل عبدالله

المهاجم المعتزل، الذي دخل نادي المئة في دوري بلاده عام 2016، إذ سجل هدفه رقم 100 بقميص الأهلي في شباك العربي.

لم يخرج المعتزل عام 2020 من الدوري القطري طوال مسيرته التي انتهت بقميص الوكرة، لكن قبلها لعب للسيلية وقطر، بخلاف الأهلي.