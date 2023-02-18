«هزيمة الأهلي من الهلال السوداني» .. أحمد موسى يفتح النار على حارس الأهلي: لازم يكون في حارس مرمى آخر

الشارقة - اميمة ياسر - قال الإعلامي أحمد موسى، إن هزيمة الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف، في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ترجع إلى الخطأ الكارثي الذي ارتكبه حارس المرمى محمد الشناوي.

وأضاف خلال تقديمه لبرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن حراس دوري الدرجة الثالثة، بإمكانهم صد الهدف الذي سجله الهلال السوداني، معقبًا: «اكتشفت اليوم إن الشناوي في حتة تانية فعلًا».

ولفت إلى أن الشناوي ارتكب خطأ آخر خلال مباراة الأهلي مع فلامينجو البرازيلي، ضمن منافسات كأس العالم للأندية، منفعلًا على الهواء: «ليه تضيع مجهود إدارة ولاعيبة، وتتعب وتضايق وتزعل الجمهور اللي في الآخر بيدفع الثمن!».

وأشار إلى أن لاعب الأهلي حسين الشحات، كان من الممكن أن ينهي المباراة في الـ6 دقائق الأولي، موضحًا أن الفرصة المتاحة للشحات كانت مؤكدة، من أجل إحراز هدف في مرمى الهلال.

ونوه أن المدير الفني للأهلي مارسيل كولر، يجري نفس الأخطاء في التغييرات، مؤكدًا أن الجمهور محق بغضبه من أداء الأهلي اليوم.

واستطرد: «له حق أن الجمهور يزعل، الأهلي يلعب بدون روح، اللي اتفرجنا عليه النهاردة ولا درجة ثانية ولا درجة رابعة إفريقيا، ملوش علاقة بكرة القدم، بتحرقوا أعصاب الجمهور ليه؟ لو مش عارف قيمة التيشيرت بتاعك بتلعب ليه!».

وشدد على أهمية الاستعانة بحارس مرمى آخر بخلاف الشناوي، مختتمًا: «لازم يكون في حارس مرمى آخر مع الشناوي يضايقه، لأنه فاكر إن الأهلي معتمد عليه لوحده، لازم حارس مرمى يقعدك تاني، عشان عيب الشناوي يعمل كده، ويكون البقاء للأقوى والأصلح».