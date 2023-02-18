«خناقة الشناوي وتعليق رئيس الزمالك» .. الهلال السوداني يفوز على الأهلي 1 / صفر

الشارقة - اميمة ياسر - وقعت مشاجرة بين حارس الأهلي محمد الشناوي ، والجهاز الفني للهلال السوداني بعد نهاية المباراة ، وعلى الفور تدخل ديانج وسامي قمصان لتهدئة حارس الأهلي.

وقررت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مغادرة السودان ، في التاسعة من مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي اقيمت عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم ١٩ لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

وفاز الهلال السوداني على الأهلي 1 / صفر، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

تعليق مرتضى منصور

علق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، على هزيمة الأهلي أمام الهلال السوداني، في دوري أبطال أفريقيا.

وخسر الأهلي أمام مضيفه الهلال السوداني بهدف دون مقابل، في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكتب منصور على صفحته الرسمية على “فيس بوك”:"بعد هزيمة فريق الاهلي أمام الهلال في انتظار هاشتاج المتزملكين المرتزقة . ارحل يامرتضى".

وكانت جماهير الزمالك قد طالبت برحيل مرتضى منصور بسبب تدهور نتائج الفريق في الآونة الأخيرة.