شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يواصل تدريبات استعدادا للأهلى وتحذيرات خاصة من الرمادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، تحت قيادة مديره الفنى أيمن الرمادى، اليوم السبت، ثانى تدريباته باستاد أسوان بعد عودة الفريق من معسكر القاهرة استعدادا لملاقاة الأهلى بالجولة 19 الثلاثاء المقبل باستاد أسوان، وسط تحذيرات، خاصة من المدير الفني للاعبيه بضرورة التعامل مع المباراة بأهمية بالغة.

وغادرت بعثة الأهلي العاصمة السودانية الخرطوم مساء اليوم، السبت، فى طريق العودة إلى مدينة أسوان لخوض مباراة الفريق الأحمر أمام أسوان، وخسر الأهلي من الهلال السوداني بهدف نظيف في ثاني جولات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت تدريبات الفريق الجنوبي استعدادا للأهلى اكتمال الصفوف باستثناء المصابين عبد العزيز موسى وصابر الشيمى.

ويركز الجهاز الفنى على رفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى لدى اللاعبين والوصول لمعدلات اللياقة البدنية التى تساهم فى تحقيق التوازن الدفاعى والهجومى خلال مثل هذه المباريات، وأدى حراس المرمى تدريبات جادة تحت قيادة إسلام يوسف مدرب حراس المرمى.

ومن ناحية أخرى حرص المستشار الدكتور الشافعى صالح رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، والسادة أعضاء مجلس الإدارة ولجنة الكرة على استقبال الجهاز الفنى واللاعبين بإستاد أسوان وحضور التدريب تأكيدا على دعم ومساندة الفريق قبل هذه المباراة المهمة.