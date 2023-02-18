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الزمالك يهزم سموحة فى ثامن جولات المرحلة الثانية من دورى سيدات اليد

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القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بنادى الزمالك على نظيره سموحة بنتيجة 22/20 ضمن مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023.

 

كما شهدت هذه الجولة أيضا فوز الأهلى على الطيران بنتيجة 26/22. 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

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