شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف حكما لمباراة البنك الأهلى وسموحة غدا بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم تعيين محمد يوسف حكما لمباراة البنك الأهلي وسموحة المقرر لها الخامسة مساء غد الأحد بالدوري المصري.

ويضم طاقم الحكام كلا من محمد يوسف حكما للساحة، وأسامة السيد ومحمد فاروق مساعدان، محمود وفا حكما رابعا، وخالد الغندور حكما للفار ورجب محمد حكم فار مساعد.

ويستضيف فريق البنك الأهلى نظيره سموحة، في الخامسة مساء غد الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها على استاد بتروسبورت بالقاهرة.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في مباراتين والتعادل في 7 مباريات والهزيمة في 9 مباريات.

فيما تجمد رصيد سموحة إثر هزيمته من الزمالك في الجولة الماضية عند النقطة 20 فى المركز الـ12، بعدما خاض 18 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 13 هدفاً واستقبلت شباكهم 17.