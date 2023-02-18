شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستعرض أجمل أهداف منتخب الشباب قبل مواجهة موزمبيق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة مجموعة من أفضل أهداف منتخب مصر للشباب قبل انطلاق بطولة الأمم الأفريقية المقرر لها غدا الأحد.

وكتبت صفحة الاتحاد: "كل الناس بتقول يارب، محتاجين دعمكم في ضربة البداية أمام موزمبيق في افتتاح كأس الأمم الأفريقية للشباب".

أسفر الاجتماع الفني الخاص بمباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2003 أمام موزمبيق باستاد القاهرة الدولي، عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب السوداء، ويرتدي حارس المرمى الزي الأخضر الكامل، بينما يظهر منتخب موزمبيق بالزي الأصفر الكامل ويرتدي حارسه اللون البرتقالي.

ويلتقي منتخب الشباب نظيره الموزمبيقي فى الرابعة عصر غد، الأحد، باستاد القاهرة الدولي في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 11 مارس المقبل.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.