الاتحاد السكندرى يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة الداخلية

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القاهرة - سامية سيد - يدخل الاتحاد السكندرى معسكرا مغلقا غدا الأحد بالسويس، استعدادا لمواجهة الداخلية، في المباراة المقرر لها بعد غدٍ الإثنين على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويغيب الثلاثى عمار حمدى والنيجيري أوستين أموتو وخالد الغندور بسبب تعرضهم للإصابة، بينما يغيب هشام صلاح لتعرضه لطرد في مباراة أسوان بالجولة الماضية، وخالد صبحى لتراكم البطاقات، ليصبح عدد المستبعدين 5 لاعبين.

ويحتل فريق الاتحاد السكندرى المركز السادس فى جدول ترتيب الدورى برصيد 30 نقطة من 18 مباراة، حيث حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 3 مواجهات وخسر 6 لقاءات، وسجل لاعبوه 19 هدفا واستقبلت شباكه 17 هدفا.

في سياق مختلف فاز فريق الاتحاد السكندري، على نظيره أسوان بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار افتتاح منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصعد للمركز الرابع فى جدول الترتيب.

تقدم لفريق الاتحاد السكندري إبراهيم حسن في الدقيقة 51، وعزز تقدم فريق زعيم الثغر كريستيفاو مابولولو في الدقيقة 63، وشهدت المباراة حالتي طرد، حيث تم طرد إسلام جمال، مدافع أسوان، في الشوط الأول، فيما حصل هشام صلاح على الكارت الأحمر قبل نهاية المباراة.

وتعادل الاتحاد السكندرى مع نظيره سبورتنج ودياً بهدفين لمثلهما وسجل أهداف سيد البلد، محمد محمود ومصطفى إبراهيم، بينما سجل أهداف سبورتنج علاء نبيل وأحمد عادل.

واستبعد زوران، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، المهدى سليمان، محمود علاء، خالد صبحى، صبرى رحيل، أحمد عادل "ميسى"، مابولولو، وأموتو من مواجهة سبورتنج الودية بينما دفع ببعض العناصر غير الأساسية للوقوف على مستواهم.