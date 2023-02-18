شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح باهر لبطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم اليوم بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بمشاركة 51 دولة وتقام بميادين المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر حفل الافتتاح أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء أركان حرب أسامة محمد صلاح نجا رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب حامد خضر قائد مجموعة الإشراف والسيطرة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية، والايطالي ليوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وحازم حسني رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية وأعضاء الاتحاد المصري للرماية الأستاذ عماد عليش، والأستاذ خالد العقاد.

وشهد حفل الافتتاح فقرات فنية خاصة تعبر عن الطابع المصري الفرعونى وسط إشادة من جميع الحاضرين بالتجهيزات الكبيرة لحفل الافتتاح والتنظيم المميز، وهو ما يميز دائما اتحاد الرماية في تنظيم البطولات الكبرى، آخرها بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس واستضافتها مصر لأول مرة في أكتوبر الماضى.

وألقى حازم حسنى، رئيس الاتحاد المصري للرماية، كلمة ترحيب بالسادة الضيوف والدول المشاركة في البطولة، معربا عن شكره وتقديره لوزارة الشباب والرياضة والدعم غير المحدود للرياضة المصرية وبصفة خاصة الرماية خلال الفترة الحالية والتي كانت لها العديد من الآثار الإيجابية، كما أشاد حسنى بالدور الكبير للقوات المسلحة في دعم اتحاد الرماية، في ظل رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة والرياضيين.

وقال لوسيانو روسي، رئيس الاتحاد الدولى للرماية، في كلمته، إنه سعيد بتواجده في مصر واستضافتها لمثل هذه البطولات الكبرى، وإن مصر تمتلك بنية تحتية رياضية كبيرة تؤهلها لاستضافة البطولات الكبرى.