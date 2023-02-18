اخبار الرياضه

الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية من دورى سيدات اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية من دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 26/22 ضمن مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023 .

 

وتعادل فريق سيدات الأهلى أمس مع نظيره سموحة بنتيجة 24/24 فى الجولة السابعة. 

 

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

 

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا