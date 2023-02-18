شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يهزم الطيران فى ثامن جولات المرحلة الثانية من دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى على نظيره الطيران بنتيجة 26/22 ضمن مواجهات قوية، فى إطار الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023 .

وتعادل فريق سيدات الأهلى أمس مع نظيره سموحة بنتيجة 24/24 فى الجولة السابعة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.