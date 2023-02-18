يد الزمالك 2004 يفوز على البنك الأهلي في دوري المرتبط

ياسر رشاد - القاهرة - فاز فريق المرتبط لكرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2004 على نظيره البنك الأهلي بنتيجة 32/35 بالمباراة التي جمعتهما اليوم السبت بصالة القوات المسلحة بسموحة ضمن منافسات المرحلة الثانية من الدور قبل النهائي لدوري المرتبط للمحترفين للموسم الرياضي 2023/2022 .

يذكر أن الفريق تغلب علي كلا من دلفي 29/38 وهليوليدو 25/32 والطيران 19/28 بجولاته السابقة من المرحلة ذاتها بالدور قبل النهائي .

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وتضم مجموعة الزمالك في هذه المرحلة كلا من: الأوليمبي والبنك الأهلي ودلفي وهليوليدو والطيران.

ومن المقرر أن يلاقي الفريق

نظيره الأوليمبي بالجولة المقبلة من الدور ذاته السبت المقبل في تمام الرابعة عصراً بالصالة المغطاة بالقلعة البيضاء .

ويتكون الجهاز الفني للفريق من: هاني يسري مديراً فنياً، ومحمد إبراهيم مدرباً عاماً، والدكتور اسلام محمدي اخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد السباعي مخططاً للاحمال، وعلي الجزار مدرباً لحراس المرمي، وحسام عصمت مديراً إدارياً للفريق.

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