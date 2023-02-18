مجموعة الزمالك.. شوط أول سلبي بين الترجي وشباب بلوزداد

ياسر رشاد - القاهرة - انتهى الشوط الأول من مباراة الترجي التونسي وشباب بلوزداد بالتعادل السلبي بدون أهداف، في المواجهة التي تجمعهما في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

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وجاء الشوط الأول بين الترجي وشباب بلوزداد حذرا من كلا الجانبين خشية استقبال هدف مبكر، حيث يرغب الفريقين في الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، في ظل تحقيقهما الفوز في الجولة الأولى من البطولة.

وينافس الزمالك في المجموعة الرابعة

بدوري أبطال أفريقيا حيث يتذيل ترتيب مجموعته نقطة واحدة بالتعادل مع المريخ السوداني في الجولة الثانية وخسارته على أرضه امام شباب بلوزداد الجزائري.

ويواجه الزمالك نظيره الترجي التونسي في الجولتين الثالثة والرابعة من دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا ويحتاج للفوز من أجل إبقاء فرص صعوده للدور التالي.