جدول ترتيب الدوري السعودي بعد نهاية الجولة 17

ياسر رشاد - القاهرة - اختتمت اليوم منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين والتي شهدت مباراتين في غاية القوة جمعت الأولى بين الفتح والباطن، وجمعت الثانية بين الخليج وضمك.

وحقق فريق الفتح الفوز على الباطن بثنائية دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، سجل الهدفين مروان سعدان وكريستيان تيلو في الدقيقتين 43 و 68.

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بينما حقق فريق الخليج الفوز على ضمك بهدفين نظيفين أيضًا على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، سجل الهدفين اللاعب سوكول سيكاليشي

في الدقيقتين 32 و 45 من الشوط الأول.

جدول ترتيب الدوري بعد الجولة 17:

وتشهد المراكز المتقدمة في جدول ترتيب دوري المحترفين حالة من الصراع الشديدة بين فرق النصر والاتحاد والشباب، حيث يتواجد الثلاثي في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب برصيد 40 نقطة لكل منهم ولكن بفارق الأهداف فقط.

واليكم ترتيب الدوري السعودي للمحترفين:

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