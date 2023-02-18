وزير الشباب والرياضة يشهد افتتاح بطولة كأس العالم للرماية للبندقية والمسدس

ياسر رشاد - القاهرة - حضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية للبندقية والمسدس، والتي تقام خلال الفترة من 17 حتي 23 فبراير الحالي، على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للالعاب الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

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وشهد حفل افتتاح بطولة العالم للرماية للبندقية والمسدس حضور السيد لوسيال روسي، رئيس الإتحاد الدولي

للرماية، السيد ويلي جريل، سكرتير عام الإتحاد الدولي، واللواء حازم حسني رئيس الاتحاد المصري والأفريقي والنائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرماية.

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر الكبير لفخامة السيد الرئيس، عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه الكبير للشباب المصري من خلال البرامج الشبابية والرياضية التي تقدم لهم، أو عملية التطوير الكبيرة التي تشهدها البنية التحتية في جميع محافظات الجمهورية لتقديم أفضل الخدمات للشباب المصري.

كما تقدم وزير الرياضة بالشكر للقوات المسلحة المصرية الباسلة، على مساهمتها الكبيرة وكل الجهود المبذولة في تعظيم ثروات مصر وتطويرها بشكل كبير من أجل الوطن.

اشار أشرف صبحي أن نجاح مصر في استضافة 291 بطولة دولية خلال عامين، يعكس ثقة كبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في قدرة مصر على استضافة البطولات الدولية ومدي تطور نظرة المجتمع الدولي لمصر وقدرته الكبيرة على التنظيم خاصة في التحديات الكبيرة التي واجهت الكل في الفترة السابقة مثل تفشي فيروس كورونا.

واختتم وزير الشباب والرياضة حديثه، موجها الشكر للواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، على الجهد الكبير الذي يقوم به رئيس الاتحاد في دعم وانتشار الرماية في مصر، مشيرا إلى أن مصر كانت لديها 5 ميادين رماية ولكن اليوم وصل العدد إلى 21 ميدان رماية.

ومن جانبه تقدم السيد لوسيال روسي، رئيس الإتحاد الدولي

للرماية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة في الرياضة المصرية بشكل عام، والرماية بشكل خاص، مؤكدا أن الدولة المصرية اصبحت قبلة الرياضات والبطولات.

واضاف رئيس الاتحاد الدولي، " إن ما يقوم به وزير الشباب والرياضة، يعمل على خلق مشاهدين ومتابعين ليس فقط في الرياضة، ولكنهم اصبحوا ينظروا للدولة المصرية نظرة اخرى، لتفردها في العديد من المجالات لما لديها من طاقات وامكانيات كبيرة".

واختتم رئيس الاتحاد الدولي حديثه بكل التمنيات لجميع المشاركين في البطولة والتوفيق لهم جميعا.

تقدم اللواء حازم حسني، رئيس الاتحاد المصري والإفريقي للرماية، بالشكر للقوات المسلحة المصرية على بناء ميادين عالمية دولية لكي تساعد وتمكن الدولة المصرية من استضافة اكبر البطولات الدولية وهو الذي يضع مصر في مكانتها الرائدة دائما.

يشارك في البطولة 376 رام ورامية من 51 دولة ( الجزائر، استراليا، النمسا، ازربيجان، بلجيكا، البوسنه والهرسك، البرازيل، بلغاريا، كرواتيا، التشيك، النمارك، اسبانيا، استونيا، فنلندا، فرنسا، بريطانيا، جورجيا، المانيا، اليونان، المجر، الهند، ايطاليا، الاردن، اليابان، كازخستان، قرقيز، كوريا، السعوديه، لاتفيا، ليبيا، ماليزيا، المكسيك، مالطه، النرويج، عمان، بولندا، رومانيا، جنوب افريقيا، سنغافورا، سلوفينيا، صربيا، سويسرا، سلوفاكيا، السويد، تايوان، تركيا، امريكا، اوزباكستان، اليمن ).