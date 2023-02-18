فيصل وباسم مرسي في قائمة البنك الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري

ياسر رشاد - القاهرة - اختار بابافاسيليو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها غدا الأحد ويستضيفها ستاد بتروسبورت في الخامسة مساء.

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وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي..أحمد صبحي _ محمود الزنفلي

خط الدفاع.. أمير مدحت _ أحمد ياسين _ أسامة ابراهيم _ عاصم

صلاح _ إسحاق يعقوبو

خط الوسط .. محمد فتحي _ سعيدو سيمبوري _ حمدي علاء _ محمد هلال _ محمد بسيوني _ أحمد ياسر _ فراس عايفية _ إسلام جابر _ محمود قاعود _ كريم بامبو

خط الهجوم.. باسم مرسي _ أسامة فيصل _ حسام اشرف.

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